Operación huachicol vincula al Capitán Solano Ruiz y la Marina

Capitán Solano Ruiz pasó de combatir delincuencia a ´rey del huachicol´. El Capitán de Corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, acusado de operar una red de huachicol que involucra a mandos de la Marina y responsables de aduanas, fue un experto en tareas de Inteligencia en su paso por la entonces Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Marina.

En la PGR, Solano trabajó entre 2015 y 2017 bajo las órdenes del entonces subprocurador federal Gustavo Salas, hoy Procurador en Sonora. Identificado con el alias de "Rey Sol", fungió como director en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Antes fue director general en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) en 2015, también bajo las órdenes de Salas.

Desde entonces ambos coincidieron en tareas de análisis estratégico y de combate a estructuras criminales hasta que Salas se fue a Sonora. Los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante en Semar, respectivamente, operaron delictivamente con Solano. Los Farías también tenían intereses en Sonora, particularmente en el puerto de Guaymas. Además de su paso por SEIDO y CENAPI, "Rey Sol" fue fiscal especial para delitos contra la libertad de expresión y más tarde participó en expedientes de alto impacto.