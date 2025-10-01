Lord Molécula intenta entregar su tesis a AMLO en La Chingada, no lo dejan entrar

PALENQUE, CHIAPAS – Carlos Pozos Soto, el periodista conocido popularmente como "Lord Molécula", viajó hasta el rancho "La Chingada", en Palenque, Chiapas, para hacer entrega personal de su tesis aprobada al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, el comunicador, conocido por su cercanía al exmandatario, no fue recibido en la propiedad y tuvo que hacer guardia a las afueras del portón.

El periodista documentó su travesía en redes sociales, la cual inició en la Ciudad de México y lo llevó a Chetumal, Quintana Roo, para finalmente tomar el Tren Maya hacia Palenque, sumando un recorrido total de nueve horas. Al llegar al rancho, "Lord Molécula" colgó una manta dedicada a AMLO y, micrófono en mano, expresó su deseo de entregarle el documento que le costó "seis años y 11 meses" de esfuerzo.

Petición viral y el silencio en "La Chingada"

Ante la falta de respuesta del personal del rancho, Carlos Pozos Soto pidió a sus seguidores hacer viral su historia para conseguir unos minutos con el expresidente. A pesar de los gritos del periodista solicitando que le informaran a AMLO que se encontraba afuera, el portón permaneció cerrado. Un taxista de la zona confirmó la dificultad de que le abrieran, dada la decisión previa de López Obrador de retirarse de la vida pública.

El incidente subraya una promesa que el expresidente hizo en reiteradas ocasiones: una vez concluida su administración, se retiraría a su rancho y no recibiría a los medios de comunicación. La travesía de "Lord Molécula" en busca del expresidente marca el primer aniversario de la salida de AMLO de Palacio Nacional, en un acto que se ha vuelto viral por su persistencia.