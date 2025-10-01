Estudio de Profeco expone marcas de detergentes en polvo con publicidad engañosa

CIUDAD DE MÉXICO – La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado un nuevo estudio en el que exhibe a varias marcas de detergentes en polvo para ropa y multiusos que no cumplen con las frases publicitarias que prometen en sus empaques. La investigación, realizada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, desmintió la veracidad de eslóganes que aseguran "frescura duradera" o "acción profunda" en las prendas.

El estudio analizó un total de 49 detergentes en polvo, incluyendo 26 para ropa y 23 multiusos. La Profeco buscó verificar si las marcas podían demostrar científicamente el cumplimiento de sus promesas de venta, encontrando que varias no pudieron respaldar sus afirmaciones.

Detergentes que no cumplen su promesa

Entre los detergentes para ropa que no pudieron demostrar sus frases publicitarias se encuentran:

Ace Oxígeno Activo: Con la frase "Frescura increíble".

Carisma: Con la frase "Óptimo desempeño".

Persil Colores Vivos: Con la frase "Frescura duradera".

Persil Universal: Con las frases "Acción profunda" y "Frescura duradera".

Viva Higiene + Anti-olor, Viva y Viva Fresca Lavanda: Todos con la frase "Quitamanchas total".

1-2-3 5 Beneficios: Con la frase "Fragancia duradera".

En la categoría de detergentes en polvo multiusos, el que no pudo demostrar su promesa de venta fue La Morena, con la frase "El milagro de la limpieza".

Los mejores aliados para la ropa

A pesar de las fallas en publicidad, la Profeco también enlistó los detergentes que mostraron un mejor desempeño y son considerados excelentes aliados para evitar el percudido en la ropa. Entre ellos se destacan:

Detergentes para Ropa: Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3, Cariñitos de Mamá, Bold 3 Softech, Carisma, Foca, Persil Universal y 1-2-3.

Detergentes Multiusos: El Milagro, La Morena y Útil.

La Profeco recomienda a los consumidores leer detenidamente las etiquetas de los productos, verificar que el empaque no esté alterado y seguir las instrucciones de uso para evitar que la ropa quede con residuos y asegurar la limpieza efectiva.