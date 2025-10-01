Ataque de tiburón Galápagos deja herido a biólogo marino en Isla del Coco

SAN JOSÉ, COSTA RICA – El biólogo marino mexicano Mauricio Hoyos Padilla fue atacado por un tiburón de Galápagos el pasado sábado 27 de septiembre, mientras buceaba en la Isla del Coco, un reconocido destino mundial para el buceo. El experto, quien se encontraba liderando una expedición de la Coalición One Ocean Worldwide, sufrió mordeduras en la cara y la cabeza durante el incidente.

Según el informe oficial, el ataque ocurrió mientras el doctor Mauricio Hoyos intentaba marcar a un ejemplar de tiburón de Galápagos de aproximadamente cuatro metros de largo para el control de especies. El tiburón se volteó durante la maniobra, mordiendo al biólogo en la cabeza. A pesar de la gravedad del suceso, el especialista logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los guardaparques y los equipos de rescate locales.

Incidente "extremadamente raro" en la Isla del Coco

La Isla del Coco es mundialmente famosa por su abundante y diversa población de tiburones, lo que la convierte en un destino de buceo de primer nivel. En sus aguas se encuentran grandes cardúmenes de tiburones martillo, tiburones de Galápagos y tiburones sedosos.

A pesar de la alta concentración de vida marina, expertos como Alex Antoniou, director Ejecutivo de Fins Attached, han asegurado que los incidentes como el ataque a Mauricio Hoyos son "extremadamente raros". La comunidad científica ha expresado su solidaridad con el doctor Hoyos, quien ha dedicado su carrera a la conservación de los tiburones. La profesionalidad de los equipos de rescate en Puntarenas fue fundamental para la supervivencia del biólogo, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.