PAN vs círculo cercano de AMLO: estalla nueva polémica por presunto lavado de dinero

La tensión política en México vuelve a escalar. Esta vez, el foco está en el entorno cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) anunciara acciones legales por presuntas irregularidades financieras.

El legislador panista Ernesto Sánchez informó que presentará una denuncia penal contra Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del exmandatario, a quien se le vincula con posibles operaciones de lavado de dinero a través de empresas relacionadas con programas gubernamentales.

Empresas bajo la lupa

El caso gira en torno a dos firmas:

Envíos del Bienestar S.A. de C.V.

Pagos del Bienestar S.A. de C.V.

Ambas habrían sido creadas por Gutiérrez Müller y, según las acusaciones, estarían vinculadas con socios que enfrentan señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, algunos de estos socios incluso han aceptado su responsabilidad en operaciones ilícitas relacionadas con fraude a fondos públicos en ese país, lo que ha encendido las alertas sobre posibles conexiones financieras internacionales.

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Exigen intervención de la UIF

Ante estos señalamientos, el diputado pidió la intervención directa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear los flujos de dinero y determinar si existe responsabilidad legal.

"Vamos a ingresar la denuncia... confiamos en que prospere", declaró Sánchez, quien también cuestionó la falta de acción de las autoridades fiscalizadoras.

El panista fue más allá y advirtió que no se puede permitir que empresas vinculadas a familiares de un exmandatario tengan participación en operaciones relacionadas con el gobierno.

Un caso aún sin conclusiones

Hasta ahora, no existe una imputación formal contra Gutiérrez Müller ni contra las empresas señaladas. Las investigaciones, tanto en México como en Estados Unidos, se encuentran en etapas preliminares y podrían prolongarse debido a la complejidad de rastrear operaciones financieras internacionales.

Tampoco se ha emitido una postura pública por parte del señalado.

Más allá del caso: impacto político

El tema no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. La oposición ha aprovechado el caso para cuestionar la transparencia del gobierno y el manejo de los recursos públicos, mientras que el oficialismo aún no fija una postura clara.

En un país donde los casos de corrupción han marcado la historia reciente, este nuevo episodio podría convertirse en un punto clave del debate público en los próximos meses.