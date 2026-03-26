Claudia Sheinbaum critica al Senado por excluir revocación de mandato

Afirma Claudia Sheinbaum que aprobación del Plan B es para reducir los privilegios y lamentó que no pasó la consulta de revocación

de mandato.

Tras la aprobación del llamado Plan B en el Senado de la República —sin incluirse la propuesta de revocación de mandato para 2027, impulsada por el Ejecutivo federal—, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó que este mecanismo de participación ciudadana no haya prosperado.

Aunque reconoció que el núcleo de la iniciativa, enfocado en la reducción de privilegios, sí fue avalado, Sheinbaum explicó que la parte aprobada del Plan B permitirá avanzar en la depuración y contención de gastos excesivos dentro de distintas instituciones públicas, un tema que su administración ha marcado como prioritario.

"Lo esencial para disminuir los privilegios ya quedó aprobado", afirmó la mandataria, destacando que estas medidas buscan fortalecer la austeridad republicana y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el Plan B?

No obstante, la presidenta expresó su desacuerdo con la decisión del Senado de excluir la reforma sobre revocación de mandato.

Recordó que esta figura busca otorgar a la ciudadanía la posibilidad de evaluar y, en su caso, retirar el apoyo a sus gobernantes a mitad del periodo.

Detalles sobre la revocación de mandato

A su juicio, incorporar la consulta en 2027 habría representado un avance en la consolidación de los mecanismos democráticos.