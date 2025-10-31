España reconoce injusticias de la Conquista en México

Sheinbaum celebra que España reconozca las injusticias de la Conquista: ´Es el primer paso´

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "el primer paso" hacia la reconciliación histórica el reciente pronunciamiento del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien reconoció y lamentó la "injusticia y el dolor" que causó la Conquista de México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó que se trata de un hecho sin precedentes en la historia moderna, ya que por primera vez una autoridad del gobierno español reconoce públicamente los agravios sufridos por los pueblos originarios de México. "Reconocer la historia y los agravios, pedir perdón o lamentarlos, engrandece a los gobiernos y a los pueblos", afirmó.

UN GESTO HISTÓRICO DE RECONCILIACIÓN

El ministro español José Manuel Albares señaló en su declaración que "es justo reconocer el dolor e injusticia que provocó la invasión a México", haciendo referencia a los siglos de dominación colonial que transformaron la vida de los pueblos indígenas. Albares también recordó los lazos que unen a ambas naciones, evocando la gratitud de España hacia México por haber acogido a miles de exiliados republicanos durante la dictadura franquista, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. "España nunca olvidará la acogida del pueblo mexicano... damos las gracias a quienes nunca nos dieron la espalda", afirmó el canciller.

Estas palabras, según Sheinbaum, marcan un momento clave para la diplomacia cultural y para la comprensión compartida del pasado. "Es un paso en la dirección correcta, porque reconocer los agravios del pasado también nos permite construir un futuro más justo y con respeto mutuo", añadió.