Esposo de Galilea Montijo toma protesta como Diputado Federal

VANGUARDIA.- Fernando Reina Iglesias, esposo de la conductora Galilea Montijo rindió protesta este martes como Diputado Federal en el Palacio de San Lázaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Reina Iglesias tomó el curul en sustitución de Lázaro Jiménez Aquino, quien solicitó licencia del 2 al 30 de diciembre.

Fernando Reina ha sido vinculado a Inés Gómez Mont y su pareja Víctor Manuel Álvarez Puga acusados por la FGR de pertenecer a una trama millonaria de malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Al rendir protesta como diputado, Fernando Reina obtendría fuero por lo que esta figura jurídica impide que autoridades detengan a los legisladores por la comisión de un delito durante el tiempo de su cargo.

Tras el escándalo de Galilea Montijo al ser vinculada con Arturo Beltrán Leyva ´El Barbas´ y la supuesta relación con Inés Gómez Mont y su pareja, la conductora aclaró que la renuncia de su esposo Fernando Reina Iglesias, al ayuntamiento de Atizapán, se debió a nuevos retos laborales y negó ser parte de negocios ilícitos.

"Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo; me duele nombren y afecten, tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador", dijo Galilea Montijo en un video publicado en Instagram.

"Además de ser un gran papá y compañero; por su puesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto" añadió.