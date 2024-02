Estados Unidos pide a México no tome acciones que pongan en peligro a los periodistas

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller ha solicitado al gobierno de México no ponga en peligro a los periodistas, esto después de que el presidente López Obrador mostró el número personas de una periodista del The New York Times.

"No nos gustaría que se tomara ninguna medida que pusiera en peligro la seguridad de ningún individuo o de cualquier periodista", apuntó el portavoz, en referencia a la publicación del número de teléfono de una corresponsal del periódico estadounidense.

"Estados Unido apoya la prensa libre independiente cuando hace su trabajo en todo el mundo, y eso incluye a México"

Asimismo, Matthew Miller recordó las palabras que el portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre dio después de la polémica que se desató después de la conferencia matutina de AMLO de la semana pasada.

"Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados", dijo el portavoz de la Casa Blanca.

Esta semana pasada, durante su conferencia matutina, el presidente mostró el numero personal de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, algo que el presidente afirmó que hizo aproposito y negó que esto pudiera en peligro a la periodista.

Después de estas declaraciones, el número de varios políticos mexicanos fueron liberados, como el de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como el número de uno de los hijos de AMLO.