Sheinbaum apoya plan de Trump para controlar el consumo de drogas en México

La mandataria Claudia Sheinbaum celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el reciente viraje del gobierno de Estados Unidos en materia de combate a las drogas representa un avance en temas que México ha impulsado desde hace años: atender las adicciones desde la salud pública y contener el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria celebró que la nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas, presentada por el gobierno del presidente Donald Trump, contemple acciones enfocadas en prevención, atención médica y programas escolares para reducir el consumo de estupefacientes, una visión que, afirmó, coincide con el enfoque implementado en México. Sheinbaum destacó además que el documento estadounidense reconozca el impacto del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos en la violencia vinculada al crimen organizado en México, tema que, recordó, ha formado parte de las conversaciones bilaterales desde administraciones anteriores.

Detalles confirmados

Por su parte, el canciller Roberto Velasco explicó que la estrategia, elaborada por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, busca enfrentar tanto la producción y distribución de sustancias ilícitas como la demanda interna, con especial énfasis en drogas sintéticas. Añadió que el plan contempla cooperación con México en áreas como decomiso de precursores químicos, fortalecimiento institucional y combate a las organizaciones criminales, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.