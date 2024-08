Ex zapatistas se unen a autodefensas de Chiapas

Después de que se a reportado el éxodo de mexicanos hacia Guatemala para poder escapar del crimen organizado, se dio a conocer que mas de 1,000 elementos que formaban parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se han unido a los autodefensas de Chenalhó, Chiapas para poder combatir las incursiones del crimen organizado.

En el video que circula en redes, los zapatistas se han unido a la causa de los autodefensas llamado Los Machetes para poder defenderse de los embates del grupo paramilitar, Los Herrera, los cuales presumen ser aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Nosotros los que estamos aquí presentes somos ex compas zapatistas y nosotros le venimos a apoyar, venimos a defender el derecho a la vida para que haya paz en nuestros bellos municipios de Chenalhó", dijo una vocera de los exzapatistas mediante un video.

"Los tres niveles de gobierno no han hecho nada al respecto, no han actuado en contra de los criminales, sabemos que hay muchos muertos y siguen matando más personas y el gobierno no han hecho justicia por tantas muertes", apuntaron en el video.

Surge un nuevo grupo de #Autodefensas en #Chiapas. En #Chenalhó aparece un grupo con armas largas; se dicen ex #BasesDeApoyo del #EZLN #Zapatistas. Denuncian la situación de los #Desplazados de la zona pic.twitter.com/zTOomE1QOT — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) August 9, 2024

"Ya estamos cansados de estos crímenes, por eso hoy nos organizamos y nos levantamos en armas para apoyar al pueblo de Chenalhó y a las autodefensas de El Machete, porque ellos son defensores del pueblo y aquí estamos y vamos a estar porque unidos jamás seremos vencidos, no vamos a permitir más asesinatos".