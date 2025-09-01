VIDEO: Exgobernador de Querétaro protagoniza pelea en un bar

Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, vuelve a estar en el centro de la polémica tras verse involucrado en una pelea en un bar. A través de un comunicado, el exfuncionario justificó su participación asegurando que una mujer de su grupo fue agredida durante una riña ajena y que intervino para protegerla.

"Al verla lastimada, intervine para protegerla. Rechazo firmemente la violencia contra las mujeres", declaró Domínguez, sin mencionar directamente que el altercado tuvo lugar mientras se encontraba en un bar. En su versión, se refiere al lugar como un "establecimiento" y evita dar detalles sobre el contexto en el que se dio la confrontación.

Esta no es la primera vez que Domínguez protagoniza episodios violentos. Cuando fue diputado federal, ya se había visto envuelto en un enfrentamiento físico en el que llegó a usar las patadas para resolver diferencias.

Un video de 26 segundos circula en redes sociales y muestra a sujetos que parecen escoltas sometiendo a un hombre, mientras el exgobernador se suma a los golpes. En medio del caos, una mujer se le acerca, aparentemente para pedirle que se detenga. Esto pone en duda la versión ofrecida por Domínguez, ya que no queda claro si su intervención fue en defensa propia o si escaló la situación sin tener claro lo que ocurría.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido postura alguna sobre el altercado. El propio Domínguez afirmó que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía, aunque no se han ofrecido más detalles al respecto.