Familia exige justicia por joven atropellado en rodada de Sandra Cuevas

El fallecimiento de Emmanuel, un joven de 21 años, ha desatado una ola de reclamos contra Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien organizó la rodada de motociclistas en la que ocurrió el trágico incidente. Aunque la exfuncionaria ha ofrecido cubrir las multas de las motocicletas enviadas al corralón, hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre la muerte del joven.

El hecho tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando Emmanuel fue atropellado por un participante de la rodada mientras se encontraba en la rampa de un edificio en Insurgentes Sur, acompañado de su novia y un amigo. A pesar de haber sido atendido en el Hospital Rubén Leñero con lesiones graves, falleció el 2 de septiembre.

Inicialmente, la denuncia fue presentada por lesiones culposas, sin embargo, tras el deceso del joven, su familia buscará que el caso sea reclasificado como homicidio. Además, se contempla que Sandra Cuevas enfrente responsabilidad legal por haber convocado al evento en el que se produjo el fatal accidente.

Mientras tanto, Cuevas ha centrado su discurso en el operativo que terminó con 113 motos enviadas al corralón, asegurando que se trató de una acción política en su contra. En redes sociales, ofreció cubrir las multas de los vehículos retenidos: "Yo nunca dejo sola a mi gente, si tu vehículo sigue en el corralón mándame WhatsApp y yo pago la multa". Sin embargo, no ha hecho mención alguna al caso de Emmanuel ni a las consecuencias fatales del evento que promovió.