Autoridades en búsqueda activa por la influencer Marian Izaguirre

Emiten alerta en Michoacán por desaparición de la influencer Marian Izaguirre. La joven de 23 años de edad fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas. La tiktoker Marian Izaguirre, con cerca de 3.9 millones de seguidores en TikTok, fue reportada como desaparecida en Uruapan, Michoacán, luego de permanecer inactiva por días en redes sociales.

La joven de 23 años de edad fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas cuando abordó un auto Kia Río color rojo. La noticia fue confirmada por Alerta Alba de Michoacán, encargado de dar seguimiento al ´Protocolo Alba´ -mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas-, tras emitir el pasado 2 de septiembre la ficha de búsqueda.

Izaguirre publica contenido de moda, humor, trends virales y sketches. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas beige.

Como señas particulares tiene un lunar en el hombro derecho y una cicatriz (mancha oscura) en el mismo hombro.

De acuerdo con la ficha, la creadora de contenido Flor Marian Izaguirre Pineda subió a su auto KIA Río de color rojo cerca de las 6:00 de la tarde, desde ese momento no se le volvió a ver, por lo cual las autoridades de Michoacán temen por la seguridad de la influencer. En su última publicación en Tiktok, hace cinco días, se unió a la tendencia de "ojitos mentirosos", compartiendo videos caracterizada de payaso y realizando lip sync como el de "¿Por qué te vas?", de Jeanette.

La Fiscalía de Michoacán activó la Alerta Alba para agilizar su búsqueda y localizarla.

Pidió que cualquier información sea reportada al número 800 614 2323 o a las líneas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.