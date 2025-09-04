Impacto de 'Lorena' en Baja California Sur

´Lorena´ vuelve a ser tormenta tropical, esta será su trayectoria en México; ¿impactará dos veces?

Esta mañana, el ciclón ´Lorena´ se ha degradado a una tormenta tropical frente a la costa occidental de Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema mantendrá su desplazamiento hacia el noroeste, paralelo a dicho estado, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la península de Baja California y el noroeste del país.

El centro de ´Lorena´, ahora tormenta tropical, se localizó a 205 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h. Los desprendimientos nubosos de Lorena mantendrán lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur, intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (norte y costa) y Durango, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua.