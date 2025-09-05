VIDEO: Sandra Cuevas estalla contra C4 Jiménez

En medio de la controversia por una rodada de motociclistas que organizó, Sandra Cuevas protagonizó un fuerte altercado verbal contra el periodista C4 Jiménez, a quien acusó de atacarla constantemente y de vincularla con la muerte de un joven atropellado durante el evento.

A través de una transmisión en vivo, Cuevas expresó su molestia ante la cobertura del comunicador sobre el fallecimiento de un joven de 21 años, presuntamente atropellado por uno de los asistentes a la rodada. La exalcaldesa fue tajante al señalar que el incidente no guarda relación con su convocatoria: "El muerto, que en paz descanse, fue en Insurgentes... ya, ya Jiménez, déjame en paz", declaró, visiblemente alterada.

Durante su intervención, también aseguró que asumirá la responsabilidad por las motocicletas remitidas al corralón, pero reiteró que el trágico suceso no es su responsabilidad.

Además del reclamo, Cuevas lanzó una advertencia directa a C4 Jiménez, insinuando que podría divulgar detalles personales del periodista si no cesa sus señalamientos. "Si tú no quieres que yo publique con qué cabrón tú te acuestas, mira, respeta", dijo, agregando acusaciones sobre presuntos vínculos del comunicador con grupos delictivos.

En respuesta, C4 Jiménez restó importancia a las amenazas y difundió una entrevista con la madre del joven fallecido, reafirmando su postura crítica. "Señora, de amenazas... de churpias como usted, yo vivo todos los días", sentenció el reportero.