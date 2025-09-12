Toma clandestina provoca fuga de gas en Tlaxcala

Tlaxcala en alerta por fuga de gas en ducto de Pemex: esto sabemos

Las comunidades de Tepuente y San Felipe son desalojadas por la cercanía a la fuga de gas del ducto de Pemex, en Tlaxcala La mañana de hoy viernes 12 de septiembre se registró una fuga de gas proveniente de un ducto de Pemex en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala.

Diversos medios locales reportan la presencia de una nube de gas LP en la zona boscosa de Nanacamilpa por una fuga en un ducto de Pemex, la cual presuntamente fue provocada por una toma clandestina.

La fuga de gas fue reportado por personal de vigilancia que recorría la zona, quien percibió un fuerte olor a gas. Las comunidades de Tepuente y San Felipe han sido desalojadas por la cercanía a la fuga de gas del ducto de Pemex.

Nota en desarrollo.