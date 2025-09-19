Aumenta a 25 personas fallecen por tragedia en Iztapalapa

La tragedia en Iztapalapa crece: 3 nuevas víctimas mortales tras la explosión. El último reporte de las víctimas de la tragedia en Iztapalapa por la explosión de la pipa bajo el puente de La Concordia suma 25 muertes en total. El nuevo informe de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México sobre las víctimas tras la explosión de la pipa en Iztapalapa reporta 25 muertes totales.

La noche del 18 de septiembre se registraban 22 víctimas mortales, pero en la última actualización de la mañana del 19 de septiembre son tres muertes más, entre ellas un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Explosión de pipa en Iztapalapa: Se registran 3 muertes más de víctimas de la tragedia. Una noche tormentosa para familiares de las víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa, entre inmediaciones de la CDMX y el Estado de México, pues se registraron 3 muertes más. El registro dado por la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que son 25 las muertes totales, siendo estas las tres víctimas más recientes:

Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años de edad.

Giovani Martínez Llanos, de 17 años de edad.

María Salud Juaurrita Molina, de 35 años de edad.

Asimismo, se detalló que al corte matutino del 19 de septiembre son 21 las víctimas hospitalizadas y 38 las dadas de alta.