Cooperación binacional en extradición de narcotraficantes a EE.UU.

“Son decisiones soberanas”: Sheinbaum defiende extradición de 26 narcotraficantes a EE.UU. como parte de estrategia nacional de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reciente extradición de 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos responde exclusivamente a una estrategia interna de seguridad nacional, y no a presiones externas.

“Se trata de decisiones que se toman en México, con base en los análisis del Sistema Nacional de Inteligencia y del Consejo Nacional de Seguridad”, señaló durante su conferencia matutina.

La mandataria enfatizó que estas acciones tienen como objetivo debilitar la estructura operativa de grupos criminales de alto impacto, con el fin de preservar la estabilidad y la seguridad del país.

El envío simultáneo de los 26 líderes criminales ha sido interpretado por analistas como una muestra clara de determinación por parte del gobierno federal, además de representar un paso importante en la cooperación binacional en materia de combate al narcotráfico. Este esfuerzo ocurre en un contexto donde las estrategias contra el crimen organizado han evolucionado con herramientas como la vigilancia satelital, el rastreo financiero y el uso de tecnologías avanzadas.

“No vamos a permitir que los grupos criminales sigan operando con impunidad. Estas decisiones se toman pensando en la seguridad de las familias mexicanas, no en intereses externos”, concluyó Sheinbaum.