Fallece por Cáncer Lourdes Dávalos, Buscaba a asesinos de su hija

Lourdes Dávalos Ábrego, madre de la médica María Sánchez Dávalos, asesinada a principios de este año en la comunidad Nuevo Palestina en el municipio de Ocosingo, falleció la mañana del sábado en Tuxtla Gutiérrez a causa de un cáncer que la aquejaba.

La mujer luchaba por la justicia que no alcanzó a ver, pues no estaba satisfecha con los resultados de las investigaciones por el crimen contra su hija y no dejaba de exigir el esclarecimiento, veía muchos responsables por omisión y se sujetaba a la justicia divina. En los últimos meses de su vida, Lourdes Dávalos luchó contra el cáncer y por esclarecer los crímenes de su hija Mariana.

Y a través de redes sociales, la familia de Dávalos Abrego confirmaron el deceso y expresaron que esperan encuentre la paz.

"Ahora has encontrado la paz que mereces. Dale a Mariana ese abrazo que te faltaba. Descansa, puedes estar tranquila Lourdes Dávalos Abrego. Te amamos", expresó Pablo Dávalos Abrego en Facebook.

Mariana Sánchez Dávalos fue hallada sin vida el pasado 29 de enero en el cuarto en el que vivía a un lado de la clínica de salud donde realizaba su servicio social en Ocosingo, Chiapas. Aunque en las primeras versiones se aseguró que se había tratado de un suicidio, la FGE de Chiapas determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, por lo que inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.