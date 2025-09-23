Fallece Mauricio Fernández Garza, Alcalde de San Pedro Garza García

MONTERREY, NUEVO LEÓN – Mauricio Fernández Garza, el político, empresario y coleccionista de arte que se desempeñó como alcalde de San Pedro Garza García por cuarta ocasión, falleció la noche del lunes 22 de septiembre a la edad de 75 años. Su muerte se produce apenas una semana después de haber solicitado licencia a su cargo para concentrarse en su batalla contra el cáncer, una enfermedad que había regresado por tercera vez a su vida.

El carismático alcalde de San Pedro murió a consecuencia del mesotelioma, un tipo de cáncer agresivo que afecta la membrana que recubre los pulmones. A pesar de su reciente diagnóstico y la gravedad de su enfermedad, Fernández había mantenido una actitud pública de optimismo. En una entrevista reciente, afirmó que tenía la muerte "muy superada desde hace más de 50 años" y que era algo "muy natural" para él. La noticia de su muerte ha generado una ola de condolencias en el ámbito político y empresarial de Nuevo León.

Un legado de controversia y logros

El legado de Mauricio Fernández es tan extenso como polémico. A lo largo de su carrera política, fue conocido por su estilo directo y su enfoque en la seguridad, una de sus principales banderas en el municipio más rico de Latinoamérica. Fue electo alcalde de San Pedro en cuatro ocasiones (1989, 2009, 2015 y 2024), una hazaña inusual en la política mexicana.

Además de su carrera política, Fernández era un reconocido coleccionista de arte y fósiles a nivel nacional e incluso en Latinoamérica. Su pasión por la cultura lo llevó a promover proyectos artísticos y a exhibir su vasta colección en Nuevo León. También era conocido por su capacidad de adaptación a las nuevas plataformas de comunicación, convirtiéndose en un "alcalde tiktokero" con millones de seguidores en redes sociales.

A pesar de su renuncia al cargo y su plan de despedirse de los empleados del municipio el 25 de septiembre, su muerte sorprendió a muchos. Mauricio Farah, el secretario del Ayuntamiento, asumió el cargo de alcalde interino, y se espera que el Cabildo y el Congreso de Nuevo León formalicen la situación en los próximos días. El fallecimiento de Mauricio Fernández a los 75 años marca el fin de una era en la política de Nuevo León y deja un vacío en el debate público.