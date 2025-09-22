Itzul Girón, pionera en inteligencia artificial, en el podcast de Vicente Fox

¿Quién es Itzul Girón? La pionera mexicana en inteligencia artificial que estará en el podcast de Vicente Fox

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2025 — En medio de un creciente interés por la inteligencia artificial en México y Latinoamérica, Itzul Girón se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el desarrollo de esta tecnología. Su próxima participación en el podcast del expresidente Vicente Fox, que se estrenará este 25 de septiembre, la pone nuevamente en el centro del debate sobre el futuro de la IA en nuestro país.

El nuevo podcast de Fox, titulado tentativamente "El Futuro de México", contará con invitados de diversos campos, incluyendo a creadores de contenido como Roberto Martínez y expertos como Robert Grill. Sin embargo, la presencia de Itzul Girón, fundadora de la primera IA mexicana, será clave para entender los desafíos tecnológicos del presente y del mañana.

¿Quién es Itzul Girón? Trayectoria y aportaciones a la IA mexicana

Itzul Girón es reconocida como una de las pioneras en inteligencia artificial en México. Es CEO de Celestial Dynamics Technology Lab, laboratorio desde donde lidera proyectos que combinan el análisis de datos, la innovación tecnológica y el desarrollo ético de IA.

Entre sus logros más destacados está la creación de MATRIA AI, una inteligencia artificial diseñada y entrenada con una perspectiva latinoamericana, centrada en el entendimiento cultural, social y lingüístico de México y su diversidad regional.

Además de su trabajo en IA, Girón ha sido pieza clave en el desarrollo de tecnologías de datos y marketing digital. Es también:

Líder de la plataforma de marketing basada en datos Knowsy.ai

Fundadora del portal Consume México, enfocado en impulsar el consumo nacional

Miembro del consejo directivo de Neo Comunicaciones

Cofundadora de Yopter.com, una plataforma de monetización de datos

Cocreadora de medios de pago híbridos RFID – NFC

Creadora de metodologías como #TripTrack y #VirtualID

Formación y visión personal

Aunque no se conoce públicamente su edad exacta, Itzul Girón estudió en la Universidad Mesoamericana y en el Tecnológico de Monterrey, dos instituciones que forjaron su sólida formación técnica y humanista.

Girón ha contado en entrevistas que creció en un hogar donde se mezclaban la ciencia y el arte: su padre, matemático, le inculcó el amor por los números, mientras que su madre, artista, le enseñó a soñar y crear.

Vida personal

Se sabe que está casada con Abelardo Corsio, ingeniero especializado en telecomunicaciones y optoelectrónica. Juntos tienen una hija menor de edad.

? Participación en el podcast de Vicente Fox: el papel de la IA en México

Durante una reciente entrevista con Carlos Loret de Mola, Vicente Fox adelantó que el estreno de su nuevo podcast incluirá un episodio con Itzul Girón como invitada principal. El expresidente comentó que, en la conversación con Girón, se abordaron temas sobre la importancia de "educar y entrenar la inteligencia artificial" desde un enfoque local y culturalmente contextualizado.

"La inteligencia artificial necesita ser educada. Tiene que saber quiénes son los tarahumaras, qué son los chociles, sus costumbres... Esa fue una gran enseñanza con Itzul", señaló Fox.

Además, el expresidente adelantó que el podcast abordará temas como:

Inteligencia artificial

Astronomía

Economía

Redes sociales

Con este espacio, Fox busca explorar las transformaciones tecnológicas que afectarán directamente al futuro del país, y lo hará de la mano de voces como la de Itzul Girón, quien lleva más de una década trabajando en el desarrollo ético y soberano de la tecnología.

¿Por qué es importante MATRIA AI?

MATRIA AI, el proyecto insignia de Girón, representa la primera IA desarrollada, entrenada y contextualizada desde México. A diferencia de otras herramientas basadas en modelos globales, MATRIA está diseñada para entender las complejidades del idioma español en sus distintas variantes, los contextos sociales mexicanos y las necesidades particulares del usuario latinoamericano.

Este desarrollo es un paso estratégico hacia la soberanía tecnológica en México, un tema que ha cobrado relevancia ante la creciente dependencia de tecnologías extranjeras y el debate global sobre el sesgo en los algoritmos de IA.

Un futuro con rostro mexicano en la IA

La historia de Itzul Girón es la de una científica que se ha abierto paso en un terreno dominado por grandes corporaciones extranjeras, apostando por soluciones tecnológicas con identidad mexicana. Su enfoque humano, ético y nacionalista de la inteligencia artificial la ha posicionado como una de las figuras clave en la innovación digital del país.

La expectativa sobre su participación en el podcast de Vicente Fox no solo radica en su perfil técnico, sino en su capacidad de traducir temas complejos en reflexiones accesibles y urgentes para la sociedad mexicana.