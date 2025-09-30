Laboratorio demandará a madre de Paloma Nicole por falsificar prueba de Covid-19

DURANGO – En un nuevo giro en el trágico Caso Paloma Nicole, el Laboratorio y Análisis Clínico del Guadiana ha anunciado que interpondrá una demanda formal contra la madre de la menor, de 14 años, por la falsificación de una prueba Covid-19.

La madre de la víctima y su pareja sentimental ya se encuentran bajo prisión preventiva tras haber sido detenidos en relación con la muerte de la adolescente, que se presume fue a causa de una mala praxis durante una cirugía estética no autorizada.

Documento falso y deslinde del laboratorio

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal han determinado que la prueba de Covid-19 presentada por la madre de Paloma Nicole era falsificada. Dicho documento simulaba un resultado positivo reciente de la enfermedad para encubrir la causa real de la muerte, pero en realidad fue elaborado a partir de una prueba real de 2022.

El Laboratorio del Guadiana, que fue cateado por las autoridades como parte de las diligencias, se deslindó totalmente de haber realizado la prueba reciente y explicó que se utilizó papelería oficial y logotipos para crear el documento falso. Por ello, el laboratorio procederá legalmente contra la madre por la falsificación de documentos.

El padre exige justicia por cirugía no solicitada

En una entrevista con medios locales, el padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, compartió que la menor tenía planes de celebrar sus XV años con un viaje a París y soñaba con estudiar en Monterrey, negando que su hija alguna vez pidiera realizarse una cirugía estética.

El padre denunció que la operación fue una "obligación de su mamá" y que él nunca firmó ningún permiso para el procedimiento. Además, relató que se enteró de la cirugía de busto de su hija en la funeraria y que la madre le había asegurado que la muerte se debió a complicaciones por Covid-19, contradiciendo la evidencia de los implantes. El padre exige justicia y que la muerte de su hija no quede impune.