Fallece Farath Coronel en Cuautitlán Izcalli: Investigan homicidio

CIUDAD DE MÉXICO — La difusión de un extracto de una transmisión en vivo protagonizada por el guía espiritual y locutor Farath Coronel generó atención en plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En el material videográfico, registrado días previos a los hechos, el creador de contenido reprende verbalmente a los integrantes de su cuerpo de seguridad privada. Durante la grabación, la víctima recrimina a sus colaboradores por aspectos relacionados con la disciplina laboral, la subordinación y el cumplimiento de las jornadas de trabajo asignadas a la protección de su persona.

El cuerpo de la víctima, identificada formalmente como Víctor Manuel Sixtos Vázquez, de 41 años de edad, fue localizado el viernes 4 de septiembre al interior de un inmueble situado en la colonia Bosques del Lago. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para prestar auxilio; sin embargo, confirmaron la ausencia de signos vitales como consecuencia de varias heridas infligidas por proyectil de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordonó el área para iniciar el levantamiento de indicios periciales y dar apertura a la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades locales no han establecido una línea de investigación definitiva ni han reportado la detención de personas vinculadas al homicidio.

Detalles confirmados

Las autoridades han confirmado que el cuerpo de Farath Coronel fue encontrado en su domicilio, lo que ha generado una fuerte conmoción en la comunidad y en sus seguidores.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han realizado detenciones ni se han dado a conocer posibles sospechosos del crimen.