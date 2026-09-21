Sequía en México podría encarecer maíz y frijol, advierte Banxico

Analistas afirman que ´Súper Niño´ traería inflación de granos básicos

Este escenario podría presentarse en 2027, ante el pronóstico de Conagua de que, a finales de este año, se intensifique el fenómeno

MONTERREY.- Especialistas del Banco de México (Banxico) advierten que un periodo de sequía extrema superior a tres meses en México podría encarecer hasta un 21 % el precio del maíz blanco y hasta un 29 % el del frijol. Los investigadores del Banxico expusieron en un nuevo estudio que la inflación asociada a menores rendimientos agrícolas por una sequía prolongada suele reflejar su efecto acumulado total a los cuatro meses con falta grave de precipitaciones en el caso del frijol y a los seis en el del maíz blanco.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que, durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, el fenómeno meteorológico "El Niño" podría desarrollarse con tanta fuerza que sería de las versiones más potentes desde que se tiene registro, a partir de 1950. En México, "El Niño" —un calentamiento anómalo del océano Pacífico que altera los patrones climáticos globales— deja sequías en casi todos los estados, sobre todo en la región centro-sur, lo que aumenta el riesgo de un déficit de lluvias persistente como el que describen los expertos del Banxico.

Explicaron que, cuando el país padece sequías prolongadas, el maíz blanco y el frijol suelen encarecerse debido a la conjunción de dos elementos: son cultivos de temporal, es decir, dependen por completo de las lluvias, y el hogar mexicano promedio destina el 9 % de su presupuesto alimentario a estos productos.

A fin de mitigar este problema, agregaron los autores, las autoridades federales pueden implementar políticas para abaratar las importaciones, pero el daño a los productores locales es más complicado de revertir, pues requeriría adoptar sistemas de riego modernos y variedades de cultivos resistentes a la sequía.