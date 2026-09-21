Manolo Jiménez refuerza la seguridad en Coahuila: nuevas inversiones

SALTILLO, COAH.- Con una fuerza cercana a los 12 mil elementos y nuevas inversiones millonarias previstas para 2027, Coahuila reforzará su estrategia de seguridad con mayor equipamiento, infraestructura, patrullas y tecnología.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó lo anterior después de presidir la reunión estatal de seguridad, en la que participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, fiscalías, Policía Estatal y corporaciones municipales.

El mandatario señaló que la estrategia estatal continuará sustentándose en la prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, además de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. "Vienen más inversiones en temas de equipamiento, de patrullas, de infraestructura, de tecnología. Se van a invertir durante el año 2027 miles de millones de pesos más en el tema de seguridad", afirmó.

Jiménez Salinas sostuvo que estos recursos permitirán mantener el blindaje del estado y fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad.

Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización

Durante la reunión también se analizaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI, instrumento que cumple 15 años de aplicarse desde su inicio en 2011.

De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, Coahuila alcanzó este año el primer lugar nacional en el porcentaje de población que se siente segura, con 71.5 por ciento. Yucatán ocupó el segundo sitio, con 63.8 por ciento; Aguascalientes registró 57.8 por ciento; Querétaro, 53.4 por ciento, y Baja California Sur, 49.4 por ciento.

El Gobernador destacó que entre Coahuila y Yucatán existe una diferencia superior a siete puntos porcentuales en este indicador. También señaló el avance registrado en los últimos cuatro años. En 2023, Coahuila reportó 53.7 por ciento y se ubicó en el tercer lugar nacional; para 2024 alcanzó 60 por ciento, en 2025 llegó a 60.6 por ciento y en 2026 registró 71.5 por ciento.

Según los datos expuestos por Jiménez Salinas, desde 2023 el estado incrementó 24 puntos porcentuales en percepción de seguridad y actualmente se encuentra por encima de la media nacional. El mandatario atribuyó este comportamiento a la coordinación entre las instituciones de seguridad y reconoció la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, así como de las policías estatales y municipales.

Nuevas acciones de seguridad

Añadió que también existe coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, el Gobierno Federal y las autoridades responsables de la seguridad nacional. Como parte de las acciones previstas, informó que se establecerán nuevos operativos y mecanismos de coordinación con Nuevo León y Durango. A ello se sumará la estrategia binacional que mantienen autoridades de Coahuila con instituciones de Estados Unidos y Texas. "Siempre hemos resaltado tres pilares muy importantes en la estrategia de seguridad de Coahuila: la coordinación", señaló.

Jiménez Salinas aseguró que el Gobierno estatal mantendrá las acciones para fortalecer la seguridad y reiteró que continuará la coordinación institucional para atender uno de los principales temas para las y los coahuilenses.