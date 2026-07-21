Banco de México reporta morosidad hipotecaria de 3.1 % en mayo

Alcanza morosidad hipotecaria 3.1 % en México, su valor más alto desde 2022

Los mexicanos comenzaron a incumplir con el pago de sus hipotecas debido a la caída de sus ingresos, explicaron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

En mayo, los bancos comerciales reportaron una cartera vencida en créditos a la vivienda de 49 mil millones de pesos, lo que significó un índice de morosidad de 3.1 % de la cartera total. Se trata de la mayor tasa de incumplimientos desde enero de 2022, de acuerdo con la información disponible en el Banco de México (Banxico).

La morosidad más alta en créditos de interés social

La morosidad más alta se registró en los préstamos para adquirir casas y departamentos de interés social, cuyo índice fue de 6.1 %, mientras que en los financiamientos para inmuebles del segmento medio y residencial llegó a 3 %.

El índice de morosidad se está incrementando de manera "marginal" derivado de una débil actividad económica en el país, expuso Fernando Soto-Hay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil.

"Es preocupante porque el ingreso nominal de las familias se ha venido reduciendo de forma importante y se reduce el ingreso real, lo que puede impactar en temas como que las familias tienen menor ingreso disponible y se ha incrementado un poco la morosidad (hipotecaria)", comentó.

Perspectivas sobre la morosidad hipotecaria

En su opinión, el índice de morosidad aún está en niveles manejables desde el punto de vista macroeconómico, ya que no se está viendo una descomposición del mercado hipotecario porque son créditos que se originaron bien desde el momento en que se aprobaron.