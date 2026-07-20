Confirman la identidad de 10 personas halladas sin vida en tres municipios

Las autoridades de Zacatecas ratificaron la identidad de diez hombres cuyos restos fueron hallados la madrugada del pasado sábado en diversos puntos de la entidad. Las víctimas fueron localizadas en Pánuco, Morelos y Saín Alto, en un suceso que ha causado gran consternación en la región dada la relevancia pública y social de varios de los implicados. La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las indagatorias para esclarecer este crimen múltiple y dar con el paradero de los agresores.

De acuerdo con los reportes oficiales, el despliegue de las fuerzas de seguridad permitió ubicar los cuerpos en tres zonas distintas:

Pánuco: Cuatro víctimas en las inmediaciones de un puente en la comunidad de Pozo de Gamboa.

Morelos: Cinco cuerpos frente a las instalaciones de la clínica del IMSS.

Saín Alto: Una persona sin vida en un punto del municipio.

Entre las personas fallecidas figuran conocidos empresarios, exfuncionarios, un servidor público en activo y un integrante del cuerpo de bomberos:

Armando Ledesma Aguirre: Empresario gasolinero y del sector de la construcción.

José Armando Ledesma Campos: Empresario e hijo de Armando Ledesma.

Juan Carlos Berumen Guerrero: DJ y dueño del establecimiento Bar Las Mister.

Jesús Daniel Rivera Sandoval: Promotor de proyectos y organizador en la Feria de Fresnillo.

José Ángel Valdez Rivera: Productor agropecuario y dirigente ganadero en Jiménez del Teúl.

Ignacio Castrejón Valdez: Constructor y exalcalde del municipio de Sombrerete.

Fidel Alvarado de la Torre: Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo.

Jesús Gerardo Muletón Hernández: Elemento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo.

Andrés Vázquez Gurrola: Exregidor del municipio de Canatlán, Durango.

Fernando Robles de la Torre: Ingeniero civil y empresario radicado en Fresnillo.

Trascendió que la mayoría de los involucrados había sido víctima de privación ilegal de la libertad horas antes del hallazgo. Previo a la confirmación oficial, allegados y familiares habían iniciado campañas en redes sociales con fichas de búsqueda para dar con su paradero. Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones siguen abiertas para determinar el móvil de los hechos y capturar a los responsables.