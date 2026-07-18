Ovidio Guzmán: Audiencia aplazada en Chicago por cuestiones legales

CHICAGO, Estados Unidos.- Las autoridades judiciales del Distrito Norte de Illinois determinaron aplazar una vez más la audiencia programada en contra de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán y uno de los principales líderes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. El tribunal federal estadounidense reprogramó la comparecencia debido a cuestiones de agenda procesal y requerimientos técnicos solicitados por los equipos legales encargados del caso de extradición y narcotráfico internacional.

La defensa y la Fiscalía solicitaron más tiempo para revisar la evidencia del caso.

De acuerdo con los reportes institucionales desde la sede de la corte de Chicago, tanto el cuerpo de la defensa como los representantes de la Fiscalía de los Estados Unidos solicitaron una prórroga extraordinaria de tiempo para continuar con la revisión exhaustiva de las voluminosas carpetas de evidencia, las cuales incorporan miles de registros digitales, testimonios clasificados y reportes de inteligencia bilateral. Con esta postergación, la situación jurídica del ciudadano mexicano permanecerá bajo un estatus de análisis preventivo dentro del centro de reclusión de máxima seguridad donde se encuentra recluido desde su traslado a suelo norteamericano.

El proceso contra Ovidio Guzmán es clave para desarticular redes de narcotráfico.

El aplazamiento de esta diligencia clave ha encendido el debate y el interés de la opinión pública en los dos lados de la frontera, puesto que el proceso en contra de Guzmán López es considerado por los analistas en materia de seguridad como uno de los pilares fundamentales para desarticular las redes globales de distribución de drogas sintéticas como el fentanilo. Los voceros de la corte de Illinois adelantaron que en los próximos días se formalizará la nueva fecha del calendario judicial, manteniendo bajo estricto hermetismo los detalles operativos y de seguridad que rodearán el traslado del procesado al banquillo de los acusados.