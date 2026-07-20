Mercado automotriz en México: precios y opciones de compra

La agencia dejó de ser el único punto de partida. Las subastas de autos actuales también entran en la comparación, sobre todo entre compradores dispuestos a revisar antecedentes y asumir posibles reparaciones. Más opciones no significan una decisión más sencilla. Conviene estudiar la compra desde el costo que tendrá durante varios años. Ahí se descubre si un descuento realmente compensa el financiamiento o si un seminuevo bien conservado ofrece más valor que un modelo nuevo con menor equipamiento.

¿Cómo ha evolucionado el mercado automotriz en México?

Dos autos con el mismo precio de lista pueden terminar costando cantidades muy distintas. Las promociones de agencia suelen depender de una financiera específica, de cierto porcentaje de enganche o de la contratación de productos adicionales. Pagar de contado tampoco garantiza el mejor precio, pues algunos bonos sólo se aplican cuando existe crédito.