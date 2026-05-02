FGR descarta detención de Rubén Rocha: falta de pruebas

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) descartó la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, al argumentar que no existen pruebas suficientes que sustenten la acción judicial.

De acuerdo con lo informado, la institución señaló que la solicitud proveniente del gobierno estadounidense carece de elementos probatorios que permitan proceder conforme al marco legal mexicano, por lo que no se justifica una detención provisional.

La FGR indicó que, ante esta situación, solicitará a las autoridades de Estados Unidos el envío de más pruebas, documentos y argumentos que permitan analizar el caso con mayor sustento jurídico antes de emitir una determinación.

Acciones de la autoridad

El posicionamiento se da luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que generó tensiones políticas y diplomáticas entre ambos países.

En ese contexto, la Fiscalía mexicana subrayó que cualquier acción deberá apegarse a los procedimientos legales vigentes y a los acuerdos internacionales, privilegiando el debido proceso y la revisión de evidencia formal.

Asimismo, se enfatizó que la cooperación entre ambos países continuará, pero condicionada a la entrega de información suficiente que respalde las acusaciones y permita avanzar en las investigaciones.

Detalles confirmados

El caso ha generado reacciones en distintos niveles de gobierno, mientras se mantiene a la espera de que Estados Unidos proporcione mayores elementos que puedan ser valorados por las autoridades mexicanas.