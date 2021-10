FGR no ha entregado indagatorias sobre Pío López Obrador: INE

QUERÉTARO, Qro.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que por "secreto ministerial" la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, no les han proporcionado las indagatorias sobre la denuncia penal en el caso Pío López Obrador.

La Fiscalía, dijo, no puede oponer ese argumento ante las facultades fiscalizadoras del organismo electoral nacional, donde la Unidad Técnica de Fiscalización lleva una investigación del caso.

Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institución que tiene la última palabra en asuntos político-electorales, determinó que el INE debe continuar la indagatoria contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto financiamiento ilegal para Morena en 2015.

La resolución de la Sala Superior fue en contra de la propuesta del polémico magistrado José Luis Vargas Valdez, expresidente del Tribunal, quien planteó revocar las denuncias contra Pío López Obrador.

Sin embargo, el presidente del INE declaró que la Fiscalía no les ha proporcionado las indagatorias sobre el caso.

"La Fiscalía General de la República no nos está proporcionando las indagatorias que sobre estos temas --visto que también hubo una denuncia penal-- se han venido realizando, aduciendo el secreto ministerial. Yo espero que podamos con buen diálogo poder nutrir la colaboración entre instituciones y por lo tanto tener elementos para poder seguir avanzando".

De visita en esta ciudad, donde participó en un acto de reconocimiento a Gerardo Romero Altamirano, expresidente del órgano electoral local, Córdova Vianello se dijo dispuesto a un "buen diálogo" para que las dos instituciones colaboren en el caso y puedan impartir "justicia", tanto administrativa como penal.

"Ojalá y los secretos ministeriales que se oponen, y tiene sentido oponerlos a instancias que no están autorizadas para conocer los expedientes, no se le opongan al INE".

Córdova Vianello incluso recordó que en el caso conocido como "Pemexgate" (la desviación de fondos del Sindicato de Pemex para la campaña presidencial del candidato del PRI en 2000) hubo colaboración entre la Fiscalía de Delitos Electorales y el entonces IFE, lo que –sostuvo-- sirvió para la resolución del asunto.

"Aquí se trata de cómo colaboramos las dos instituciones para poder cumplir mejor con nuestra función y que se imparta justicia administrativa, pero también penal, del mejor modo".

Y aseguró que, si el INE llega a tener acceso a las carpetas de investigación de este asunto, no divulgaría la información.

"Nosotros no estamos pretendiendo conocer esas indagatorias para hacerlas públicas", abundó.

En su momento, el presidente López Obrador aseguró que no protegerá a su hermano. Si es responsable –subrayó-- debe ser castigado.

"Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco, entonces, ofrezco disculpa si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México", afirmó el mandatario.

En tanto, en el Congreso de la Unión, Morena aprobó la comparecencia de Córdova Vianello, en la que hará una "evaluación integral sobre el cumplimiento de los principios del órgano electoral, según informó el líder del grupo legislativo de ese partido, Ignacio Mier Velazco.

El presidente del INE no quiso hablar de dicha comparecencia y descartó que haya una persecución en su contra.

"Mientras nos mantengamos todos dentro del orden constitucional, no va a haber persecución", expresó, al tiempo que expresó "respeto y deferencia" al Poder Legislativo.