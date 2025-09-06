FGR otorga protección a senador tras altercado en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de la República (FGR) otorgó protección al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, luego del altercado que tuvo el pasado 27 de agosto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, en la sede del Senado.

En un mensaje difundido en redes sociales, Noroña aclaró que la custodia fue destinada como un mecanismo preventivo, contemplado por la ley, derivado de las agresiones que sufrió a manos de "Alito" y otros cinco legisladores priistas. A su vez, negó que su domicilio en Tepoztlán esté resguardado por la Guardia Nacional, como se rumoraba.

La reacción de "Alito" Moreno no se hizo esperar: desde Washington, calificó al legislador morenista como "cobarde", "cínico", "mentiroso" y "corrupto", y además lo conminó a "devolver esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos", remarcando que esos recursos deben servir para proteger a la ciudadanía y no a él . Usó expresiones contundentes al afirmar:

"Eres un coyón, un cobarde y un vil chillón".

Ese mismo viernes, la FGR realizó una diligencia en la antigua sede del Senado —ubicada en calle Xicoténcatl— para recrear el incidente entre ambos legisladores, con el objetivo de avanzar en la investigación. Sin embargo, lejos de calmar tensiones, esta acción reavivó el enfrentamiento político entre Morena y el PRI, elevando la presión en el ámbito legislativo y mediático.