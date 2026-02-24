Caída del 5.6 % en valor de producción de constructoras en diciembre

Cae 5.6 % valor de producción de empresas constructoras en diciembre de 2025

El valor de la producción de las empresas constructoras registró una disminución anual de 5.6 % en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. No obstante, en comparación con noviembre de 2025, mostró un avance mensual de 1.7 %, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cómo afectó la caída al empleo en el sector?

Según la ENEC, en diciembre de 2025 el personal ocupado en el sector descendió 3.9 % a tasa anual, mientras que en su comparación mensual se mantuvo sin cambios (0.0 %). Dentro de este rubro, el personal administrativo contratado y el grupo conformado por propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados reportaron retrocesos mensuales de 0.7 % cada uno. Asimismo, las horas trabajadas reflejaron una caída de 0.6 % en el comparativo mensual y de 4.6 % respecto al mismo mes del año anterior.

¿Qué cambios se registraron en las remuneraciones?

En contraste, las remuneraciones medias reales mostraron un incremento anual de 3.1 % en diciembre de 2025; sin embargo, frente a noviembre del mismo año registraron una ligera disminución de 0.2 %.

Impacto en los estados

En el ámbito estatal, el Estado de México destacó por presentar el mayor crecimiento anual en el valor de producción, con un aumento de 45.5 %, manteniéndose en la primera posición respecto al mes previo. Por el contrario, Oaxaca registró la mayor contracción en este indicador, con una caída de 73.0 %, ampliando su descenso en siete puntos porcentuales frente al reporte anterior.

En cuanto al empleo, Nayarit encabezó las variaciones positivas con un incremento de 25.6 % en el personal ocupado, mientras que Michoacán presentó la mayor disminución, con una reducción de 33.6 % en el número de trabajadores contratados.