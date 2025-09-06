SAT implementará filtros automáticos en transferencias bancarias a partir de 2025

CIUDAD DE MÉXICO — A partir de septiembre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará filtros automáticos para detectar y bloquear ciertos términos usados como "concepto" en transferencias bancarias, anunció el organismo, con el fin de prevenir fraudes y delitos financieros

Las palabras marcadas como prohibidas incluyen términos explícitos como droga, armas, soborno, robo, fraude y lavado. Estas inclusiones no se limitan a palabras relacionadas con actividades ilícitas; también se aplican a expresiones ambiguas, bromas, apodos sin contexto o frases sin sentido, ya que podrían disparar alertas automáticas en el sistema fiscal.

Si el sistema detecta alguno de esos términos en el concepto de una transferencia, podría derivar en la suspensión temporal del movimiento, solicitudes de explicación detallada al contribuyente o incluso en revisiones prolongadas, lo cual retrasa el acceso a los recursos.

Para evitar estas complicaciones, el SAT recomienda utilizar conceptos claros y justificables. Algunos ejemplos seguros incluyen: "Pago de servicios", "Préstamo personal", "Pago de renta", "Compra de productos" o "Aportación familiar", ya que aportan contexto suficiente para demostrar legitimidad.

Con esta nueva regulación, el SAT busca reforzar la transparencia en el flujo de transferencias electrónicas y mitigar posibles irregularidades en operaciones cotidianas