De denuncia de secuestro a presunto montaje: Fiscalía apunta contra alcaldesa de Morena

La investigación sobre la presunta privación ilegal de la libertad de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, dio un giro inesperado luego de que la Fiscalía del Estado de México concluyera que el supuesto secuestro pudo haber sido organizado de manera deliberada.

El caso comenzó el pasado 31 de mayo, cuando se reportó que la presidenta municipal habría sido interceptada por un grupo armado que presuntamente exigía 40 millones de pesos para liberarla. Sin embargo, horas después la funcionaria logró recuperar su libertad y acudió ante las autoridades para presentar una denuncia formal.

La investigación sobre el secuestro de Nancy Nápoles ha revelado posibles complicidades internas.

La versión inicial provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad y el inicio de una investigación para esclarecer los hechos. No obstante, el análisis de material de videovigilancia, registros telefónicos, vehículos y declaraciones de diversas personas llevó a las autoridades a una línea de investigación distinta.

Según la Fiscalía, existen indicios de que el supuesto secuestro habría sido planeado con anticipación y que varias personas cercanas a la alcaldesa habrían tenido participación en la organización de los hechos. De acuerdo con las indagatorias, el objetivo habría sido obtener los 40 millones de pesos que supuestamente serían entregados como rescate.

La Fiscalía del Estado de México ha solicitado órdenes de aprehensión contra familiares de la alcaldesa.

Además, uno de los testimonios recopilados por las autoridades señala que el presunto montaje también pudo haber tenido como finalidad justificar un posible faltante de recursos dentro de la administración municipal.

Como parte de las acciones derivadas de la investigación, la Fiscalía informó sobre la detención de tres personas en Oaxaca por su presunta relación con el caso. Asimismo, fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra familiares cercanos de la alcaldesa, entre ellos su esposo y su cuñado, así como contra otras personas que presuntamente habrían colaborado en la planeación del supuesto secuestro.

El análisis de pruebas sugiere que el secuestro de Nancy Nápoles pudo haber sido un montaje.

La investigación continúa en desarrollo y será el próximo 9 de julio cuando un juez revise el caso durante una audiencia en la que se determinarán las medidas cautelares correspondientes para los involucrados.