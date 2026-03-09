Niurka Marcos desmiente a El Divo: su relación no duró dos años

La vedette cubana Niurka Marcos respondió a las declaraciones que su expareja, el cantante Eduardo Antonio, conocido como 'El Divo', ha hecho sobre su relación dentro del reality La casa de los famosos, que transmite Telemundo.

Durante su participación en el programa, el artista cubano comentó que mantuvo un romance de aproximadamente dos años con la vedette, recordando esa etapa como una relación positiva.

"Estuvimos juntos como dos años. Fue bonito. Niurka es muy tranquila fuera de cámaras, muy organizada y siempre me dio mi lugar", relató el cantante a sus compañeros dentro del reality.

¿Qué declaró Niurka Marcos sobre su relación?

Sin embargo, Niurka ofreció una versión muy distinta durante un reciente encuentro con medios de comunicación. La actriz, recordada por telenovelas como La fea más bella y Fuego en la sangre, aseguró que la relación fue mucho más breve.

"No es cierto que duró dos años, eso es una gran mentira. Nuestra relación duró solo unos meses, cuando yo estaba intentando trabajar en Miami", afirmó.

Según explicó, ambos coincidieron durante un periodo en el que trabajaron juntos en un proyecto musical y grabaron un videoclip.

Reconocimiento de Niurka Marcos hacia El Divo

A pesar de negar la duración del romance, la vedette reconoció que convivieron durante un tiempo y que él fue un buen compañero en casa.

"Rentamos un departamento juntos. Es un gran compañero del hogar y cocina riquísimo", comentó.

Finalmente, Niurka aseguró que no guarda rencores y le deseó éxito en su participación dentro del reality.

"Le deseo que le vaya muy bien, que dure todo lo que pueda y que si gana, qué bueno", concluyó.