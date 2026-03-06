Gobierno aclara presencia militar en funeral de "El Mencho": operativo buscaba evitar violencia

El fuerte despliegue de militares durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", provocó una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación. Ante la polémica, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que el operativo no fue para proteger al líder criminal, sino para prevenir disturbios y resguardar a la población.

¿Cómo ocurrió el despliegue militar?

La aclaración ocurrió durante la conferencia matutina del gobierno federal, donde el funcionario aseguró que la presencia de fuerzas federales en los alrededores del sepelio respondió a un contexto de violencia reciente relacionado con la muerte del capo.

El entierro del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estuvo rodeado de un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco. Las imágenes del operativo circularon rápidamente en internet, generando dudas sobre si las autoridades estaban custodiando el evento.

García Harfuch insistió en que el objetivo fue evitar incidentes violentos y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona.

"Fue para proteger a la población, no fue para escoltar a nadie", aseguró el secretario.

Antecedentes de violencia

La decisión de desplegar fuerzas federales se tomó tras los disturbios registrados días antes de la ceremonia funeraria. Después de la muerte del líder criminal, se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintos estados del país.

Estas acciones, atribuidas a células del CJNG, obligaron al gobierno federal a reforzar la seguridad ante la posibilidad de nuevas reacciones violentas durante el funeral del capo.

Un capítulo más en la lucha contra el narco

La muerte de "El Mencho" ocurrió el 22 de febrero de 2026, tras un operativo militar en Jalisco que puso fin a la carrera criminal de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. La operación involucró al Ejército, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad, con apoyo de inteligencia internacional.

Su caída desató una ola de violencia en varios estados, evidenciando el poder y la estructura del CJNG, considerado uno de los cárteles más peligrosos de México.

Seguridad antes que simbolismo

Para el gobierno federal, el operativo durante el sepelio fue una medida preventiva frente al riesgo de que simpatizantes o integrantes del grupo criminal provocaran disturbios. Con ello, las autoridades buscaron enviar un mensaje claro: incluso en un evento cargado de simbolismo para el crimen organizado, la prioridad sigue siendo la seguridad de la ciudadanía.