Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, muere a los 75 años

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados dio a conocer este martes el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a los 75 años de edad.

A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas. También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.

"El Partido Acción Nacional y su presidente Jorge Romero Herrera lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y distinguido militante panista", se lee en su publicación de redes sociales.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, el exgobernador murió en un hospital de Estados Unidos, tras presentar complicaciones luego de una cirugía por afectaciones del corazón.