Ecuador lanza operación conjunta con Estados Unidos

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico

La operación militar conjunta que Estados Unidos y Ecuador lanzaron esta semana tiene por objeto combatir a las pandillas de narcotraficantes que han hecho que Ecuador pase de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más mortíferos, y es una señal de la profundización de los lazos entre ambos países.

Durante más de un año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cortejado públicamente y en privado al presidente Donald Trump, desesperado por conseguir un aliado poderoso que pudiera unirse con más fuerza a su guerra ardua y radical contra la espiral de violencia del narcotráfico en Ecuador.

El gobierno de Trump, centrado en aumentar su influencia en el hemisferio occidental, encontró un socio dispuesto en Noboa. El presidente de centro-derecha es uno de los más firmes partidarios de Estados Unidos en la región y parece más dispuesto a acoger a las fuerzas militares estadounidenses que muchos otros dirigentes de América Latina.

La violencia por narcotráfico en Ecuador

En los últimos meses, las Fuerzas Especiales estadounidenses empezaron a ayudar a los comandos ecuatorianos a entrenarse y planificar las amplias redadas que se espera que se lleven a cabo en todo el país en las próximas semanas, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar asuntos militares. La operación tiene como objetivo las instalaciones de drogas dirigidas por pandillas que han desatado una violencia mortal en Ecuador y han convertido al país en el principal exportador de cocaína del mundo.

Estados Unidos ya desplegó en Ecuador decenas de soldados que asesorarán y ayudarán a los soldados ecuatorianos, incluso en el intercambio de información, pero no participarán directamente en las misiones, según el funcionario.

Detalles de la operación conjunta

Los meses de trabajo entre bastidores salieron a la luz pública el martes, cuando el Comando Sur del ejército estadounidense publicó un video de 30 segundos en el que aparecía un helicóptero despegando para recoger soldados. El video mostraba la primera incursión de la operación, según el funcionario estadounidense, quien dijo que no dio ningún resultado porque los objetivos se escabulleron, pero que los soldados recuperaron información de inteligencia que podría ser útil.

La mayoría de los detalles sobre la escala, los objetivos y el marco temporal de las operaciones conjuntas seguían sin quedar claros.