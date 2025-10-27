Escándalo en Puerto Vallarta: Funcionaria admite desconocer su cargo

Una funcionaria del ayuntamiento de Puerto Vallarta, identificada como Natalia Montaño Ruelas, ha provocado una fuerte controversia en la política local tras la difusión de un video grabado durante un show del comediante Franco Escamilla, en el que admitió abiertamente desconocer las funciones de su cargo, pero disfrutar del puesto.

El incidente, capturado y viralizado rápidamente en redes sociales, ocurrió cuando Montaño Ruelas fue elegida para participar en una dinámica con el comediante. Al ser cuestionada sobre su ocupación, la funcionaria presuntamente respondió con una frase que ha indignado a los contribuyentes: "No sé qué hago en mi trabajo, pero me la paso bien".

¿Quién es Natalia Montaño Ruelas?

Aunque el cargo específico de Natalia Montaño Ruelas no fue detallado inmediatamente, su identificación como funcionaria de Puerto Vallarta y la naturaleza de sus comentarios han generado llamados inmediatos a la rendición de cuentas.

La afirmación de la funcionaria se interpretó como una burla a la administración pública y al uso de recursos, desatando críticas sobre la falta de profesionalismo y la nómina municipal. Políticos de oposición y ciudadanos han exigido al presidente municipal de Puerto Vallarta que inicie una investigación interna y que se tomen medidas disciplinarias, incluyendo la posible destitución de Montaño Ruelas.

El comediante Franco Escamilla se ha mantenido ajeno a la polémica, pero el video de su show se ha convertido en una pieza clave de evidencia en el debate sobre la eficiencia y la ética en el servicio público de Jalisco.

