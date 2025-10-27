PARO NACIONAL: Productores y agricultores bloquean carreteras y casetas en varios estados

Productores agrícolas y trabajadores del campo realizaron este lunes una serie de bloqueos y tomas de casetas en distintas regiones del país, como parte de una jornada nacional de protesta en la que reclaman al gobierno federal destinar recursos de apoyo para la comercialización de sus cosechas y garantizar precios justos para sus productos.

En Michoacán, Jalisco y Guanajuato, los manifestantes tomaron las casetas de Ecuandureo y Panindícuaro, ubicadas en la Autopista de Occidente, tramo Morelia–Guadalajara. Durante la protesta, los agricultores permitieron el paso libre a los automovilistas, como medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas.

En Sinaloa, campesinos de Ahome, Guasave y Navolato también se movilizaron, levantando las plumas de las casetas de San Miguel Zapotitlán, Cuatro Caminos y El Pisal. Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que exigen al gobierno federal un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz para el ciclo agrícola otoño–invierno 2025-2026, así como la asignación de 7 mil 500 millones de pesos en el presupuesto 2026 para apoyar la comercialización. Los productores señalaron que los altos costos de producción y los bajos precios de venta han colocado al campo sinaloense en una crisis económica severa.

En Tamaulipas, campesinos del norte del estado se apostaron sobre la carretera Reynosa–Río Bravo. Héctor Peña de León, presidente de la Asociación de Productores Rurales, aseguró que el campo mexicano enfrenta pérdidas constantes y que muchos agricultores han abandonado la actividad por falta de apoyo. "Estamos desesperados, no queremos afectar a terceros, pero necesitamos una solución definitiva", declaró.

Mientras tanto, en Morelos, integrantes del Movimiento Campesino Siglo XXI y otras organizaciones bloquearon desde el mediodía la autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Amayuca, en respaldo a las demandas nacionales. Tractores y vehículos fueron colocados sobre la vialidad, impidiendo la circulación durante varias horas.

Estas movilizaciones forman parte del paro nacional convocado por organizaciones del sector agrícola en al menos 20 estados del país, con el objetivo de exigir políticas públicas que fortalezcan la producción y garanticen la sobrevivencia del campo mexicano.