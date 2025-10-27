Samuel García anuncia sanciones penales contra sujetos que obligaron a un perro a beber whisky

Un video que muestra a varios sujetos obligando a un perro a beber whisky en el municipio de Aramberri, Nuevo León, generó indignación en redes sociales y llevó al gobernador Samuel García a anunciar sanciones penales contra los responsables.

A través de sus redes sociales, García señaló que el caso ya fue turnado a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y a la División Ambiental para su atención inmediata. “Ya notificamos a las autoridades competentes para actuar. En Nuevo León se cuida y se respetan a nuestros animales”, expresó el mandatario.

El gobernador adelantó que, además de proceder legalmente contra los implicados, se clausurará el negocio donde se registraron los hechos. “Las sanciones serán de tipo penal”, advirtió.

Este caso se suma a otro ocurrido recientemente en Chihuahua, donde una joven fue captada obligando a un perro callejero a beber cerveza. Tras la difusión del video en redes sociales, la Universidad Pedagógica Nacional decidió expulsar a la estudiante involucrada.

Ambos incidentes han reavivado el debate sobre el maltrato animal y la necesidad de reforzar las sanciones para quienes participen en actos de crueldad hacia los animales.