Ganadero de Villaldama defendió su rancho del crimen y fue asesinado

Monterrey.- Hay historias que se espera que no se vuelvan a repetir ante la crudeza y lo increíble de los actos, sin embargo, algunas de ellas cobran vida de nuevo y es imposible no recordarlas cuando acontece otro suceso similar.

Y de esa manera, Alejo Garza volvió a hacerse presente, luego de que el ranchero de 77 años defendiera su rancho de un grupo de extorsionadores en 2010, mismos que deseaban quedarse con la propiedad, ubicada en Tamaulipas.

A casi 13 años después, la historia se repite, sin embargo, sucedió en Villaldama, en el municipio de Nuevo León, donde el empresario Gustavo Levy Navarro, quien vivía en San Pedro Garza García, defendió su rancho de un grupo delictivo.

El hombre de 85 años de edad fue asesinado y calcinado junto a uno de sus trabajadores luego de que acudiera al rancho como todos los jueves.

De acuerdo a diversas versiones, una parte de una célula delictiva llegó a su rancho el lunes, cuando sometió al vigilante y a toda su familia, quienes quedaron atados en la propiedad.

Y, de acuerdo a familiares, Levy acudió al rancho como todos los jueves, sin embargo, en esta ocasión fue recibido por los presuntos narcotraficantes de quienes trató de defenderse y salvar a sus trabajadores.

No obstante, el hombre fue sometido juntos a uno de sus trabajadores, siendo asesinado y posteriormente calcinado; no obstante, sus cuerpos no fueron encontrados hasta el 7 de enero.

Se presume que, al día siguiente de estos hechos, los miembros del cártel viajaron en el vehículo que robaron rumbo al municipio de Villaldama, en su camino se encontraron con policías y durante la persecución volcaron el automóvil, falleciendo cinco.

Sería este suceso el que dirigió a los policías hasta el rancho La Rumorosa, donde serían encontrados los restos de Navarro.