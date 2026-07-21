Claudia Sheinbaum reacciona a sentencia de El Mayo Zambada

Un día después de que un tribunal federal de Nueva York condenó a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura sobre la sentencia durante su conferencia matutina de este martes.

Al ser cuestionada sobre la resolución dictada por el juez Brian Cogan y sobre las declaraciones que realizó el líder del Cártel de Sinaloa durante la audiencia, la mandataria señaló que no emitía una valoración personal sobre el fallo judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre la condena a El Mayo Zambada.

Durante la conferencia, una reportera preguntó a la presidenta sobre el llamado que hizo Zambada a los jóvenes para mantenerse alejados del crimen organizado. En respuesta, Sheinbaum señaló que, debido al origen de esas declaraciones, considera difícil retomarlas como referencia, aunque afirmó que su gobierno mantiene una estrategia enfocada en evitar que las nuevas generaciones se incorporen a grupos delictivos.

"Obviamente viniendo de quien viene pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas. De que ningún joven se acerque a la delincuencia", expresó.

Sheinbaum destaca la importancia de prevenir que jóvenes se acerquen a la delincuencia.

La mandataria sostuvo que su administración busca prevenir que los jóvenes consideren a la delincuencia organizada como una alternativa de vida.

El decomiso de 15 mil millones de dólares es un tema de revisión para el gobierno.