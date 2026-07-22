Sheinbaum defiende a México ante posibles aranceles de EE.UU.

El Gobierno de México mantiene la expectativa ante el anuncio que realizará Estados Unidos sobre la posible imposición de nuevos aranceles a cerca de 60 países. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración ya presentó los argumentos técnicos y comerciales para evitar que el país sea objeto de medidas adicionales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas han mantenido comunicación con sus contrapartes estadounidenses y que la Secretaría de Economía expuso la posición nacional durante reuniones celebradas la semana pasada.

Aunque reconoció que la decisión final corresponde al gobierno estadounidense, Sheinbaum señaló que el diálogo bilateral continúa abierto y pidió esperar el anuncio oficial antes de emitir conclusiones sobre el posible impacto para la economía mexicana.

"VAMOS A ESPERAR", DICE SHEINBAUM

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien adelantó que Washington prepara un paquete de aranceles para alrededor de 60 países, la presidenta reiteró que México ya defendió su posición.

"Vamos a esperar. La Secretaría de Economía estuvo la semana pasada presentando todos los argumentos de por qué no debería haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar", expresó la titular del Ejecutivo.

La mandataria explicó que las negociaciones continúan desarrollándose por la vía institucional y que el Gobierno mexicano confía en que los argumentos presentados sean considerados antes de que la administración estadounidense haga público el alcance de las nuevas medidas comerciales.