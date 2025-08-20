Genaro García Luna denuncia maltrato extremo en prisión de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunció sufrir condiciones de maltrato extremo en prisión federal de Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 38 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

De acuerdo con documentos dados a conocer por el periodista Arturo Ángel, la defensa de García Luna acusó que, en más de ocho meses, el exfuncionario apenas ha hablado una vez con sus abogados. Además, señaló gravedad en el trato recibido: no se le permite ducharse, afeitarse, ni comer con cubiertos; tampoco ha tenido acceso a documentos clave de su proceso, incluyendo transcripciones del juicio; y ha perdido cerca de 32 libras.

Los abogados señalaron que desde el 31 de julio estaban programadas dos comunicaciones, pero ninguna se llegó a realizar, y que los materiales legales no le han sido entregados desde su traslado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en diciembre de 2024. También denunciaron que se encuentra recluido en una unidad de aislamiento destinada a presos con sanciones disciplinarias, a pesar de no haber infringido ninguna regla. Además, solo recibió un par de ropa interior nueva.

Ante esta situación, la defensa solicitó una nueva prórroga ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en EE.UU. para presentar sus alegatos de apertura de apelación, pues las restricciones han dificultado seriamente su comunicación y acceso al expediente. Esta sería la tercera extensión solicitada; de otorgarse, retrasaría el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025.

Contexto del caso: Dos semanas atrás, en octubre de 2024, García Luna fue condenado a 38 años de prisión en una corte de Nueva York por aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, además de otros cargos relacionados con crimen organizado y declaraciones falsas ante las autoridades estadounidenses. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.