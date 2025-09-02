Claudia Sheinbaum anuncia gira nacional para presentar informe de gobierno

Claudia Sheinbaum destaca transformación del Poder Judicial y anuncia gira nacional en su mañanera del 2 de septiembre de 2025

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre de 2025, en la que abordó diversos temas de interés nacional e internacional.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial, la cual calificó como una "transformación profunda" que busca consolidar un sistema más justo y cercano al pueblo.

En materia internacional, Sheinbaum subrayó que México mantiene una coordinación constante con Estados Unidos en temas de seguridad, y enfatizó que "Estados Unidos no va a actuar solo", reafirmando la colaboración bilateral para atender desafíos comunes en la región.

Anuncia gira por el país para presentar su informe de gobierno

La mandataria anunció que en los próximos días iniciará una gira por distintas entidades del país con el objetivo de presentar su informe de gobierno de manera directa a la ciudadanía. Este recorrido busca reforzar la cercanía con la población y dar a conocer de primera mano los avances y retos de su administración.

Baches en CDMX: solución temporal y plan tras temporada de lluvias

Respecto a los problemas de baches en la Ciudad de México, Sheinbaum explicó que las labores de reparación se realizarán de manera temporal durante la temporada de lluvias, pero que el trabajo de repavimentación a fondo iniciará cuando mejoren las condiciones climáticas.

"Hay que esperar a que pasen las lluvias para que el asfalto tenga una mejor fijación. Claro que hay que tapar y bachear para evitar accidentes", señaló la presidenta.

Agregó que se utilizará maquinaria especializada para garantizar la calidad del reencarpetado, y destacó que la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, ya está atendiendo el tema. Sin embargo, pidió a la población "un poquito de paciencia" mientras se estabiliza el clima.

Festejos patrios: confirman a La Arrolladora Banda El Limón

En el marco de las celebraciones del Grito de Independencia, Sheinbaum confirmó la participación de La Arrolladora Banda El Limón como parte del elenco artístico que amenizará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Otros temas abordados

Durante la conferencia también se abordaron otros asuntos relevantes como:

Críticas del senador estadounidense Marco Rubio.

La creciente presencia de estadounidenses residiendo en México.

La postura del gobierno frente a la oposición política interna.

Políticas públicas relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas.

Mejoras en el sistema de salud, incluyendo hospitales del IMSS e ISSSTE.

Coordinación entre la Secretaría de Salud y otras instituciones para ampliar la cobertura médica en zonas rurales.

Con esta conferencia, Claudia Sheinbaum reafirma su estilo directo y su enfoque en temas sociales prioritarios, al tiempo que prepara el camino para su primer informe de gobierno.