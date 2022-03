Gobernador de SLP se niega a entregar agua a Nuevo León

El gobernador de San Luis Potosí afirmo que el agua que se encuentra en la huasteca potosina no saldrá del estado para ayudar al estado de Nuevo León con la histórica sequia que se viven en la región.

"Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí", declaró.

Esto llega después de que se le cuestionó al mandatario sobre los señalamientos del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano quien afirmo que el gobierno de San Luis Potosí no tiene la potestad para detener el proyecto del Monterrey VI.

El mandatario señalo que San Luis Potosí también necesita del agua pues al igual que Nuevo León sufren por la falta de lluvias en la región.