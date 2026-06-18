Claudia Sheinbaum presenta Ventanilla 24/7 para simplificar trámites

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha simplificado 3,497 trámites federales, equivalentes al 60 % de los procesos de la Administración Pública Federal, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que esta estrategia ha permitido eliminar 1,711 procedimientos redundantes y reducir los requisitos promedio de seis a dos documentos.

Peña Merino destacó que se trata de uno de los mayores esfuerzos de simplificación administrativa en la región y señaló que la meta es superar los 4,500 trámites simplificados al cierre de 2026, para concluir el proceso en el primer trimestre de 2027.

Avances en la simplificación de trámites

Entre los avances resaltó la Ventanilla 24/7, un asistente digital con inteligencia artificial disponible en el portal gubernamental que ya acumula cerca de dos millones de consultas y permite realizar gestiones como la obtención inmediata de la CURP.